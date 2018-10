AEE niega apagones son por falta de combustible

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) negó que los apagones ocurridos hoy, jueves, son producto de un ahorro de combustible, como alegó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

El director de generación, Daniel Hernández, indicó que la situación que dejó a varios municipios sin luz se debió a una avería en la unidad #6 de la Central de San Juan, y a que la unidad #5 recibía mantenimiento al momento de lo ocurrido.

“Esas son las dos unidades más importantes que tenemos en el norte y nos creó una deficiencia temporal de generación”, sentenció el directivo.

No obstante, el también ingeniero aceptó que la reserva de generación de energía del área norte se mantiene apagada, porque de lo contrario significaría un “gasto” innecesario de combustible. Dicha reserva es una turbina de gas de respuesta rápida que quema diésel, el combustible más caro. Por esto no se deja encendida, sino que cuando ocurre la avería es puesta en funcionamiento.

“Las reservas estaban encendidas en el sur. En el norte tenemos reservas pero son turbinas de gas y sería ineficiente mantenerlas encendidas, porque estarías quemando combustible sin necesitarlo. Eso sí resultaría en un aumento en la factura, queman diésel y van a elevar la factura de forma desproporcional”, agregó.

De acuerdo a Hernández, las reservas de generación que ubican en el sur estaban funcionando para crear redundancia al sistema ante la posibilidad de algún apagón. A diferencia de sus homólogas en el norte, "son de rotación, que son las maquinas grandes que ellas están generando a la capacidad que se le requiere y si la demanda aumenta [por una falla] ellas van a aumentar [su capacidad de generación]". Sin embargo, por su posición geográfica, estando la mayor demanda en el norte, su respuesta es tardía.

De otra parte, Hernández argumentó que en media hora la falla en la unidad #6 de San Juan se reparó.

Figueroa Jaramillo, más temprano, afirmó que dejar las reservas apagadas por ahorrar combustible provoca los apagones.

“El no tener reserva en rotación, en mis palabras, máquinas prendidas en una capacidad de menor demanda… no tienen una máquina que pueda dar 100 por ciento, entonces prenden dos a 50 por ciento para cuando ocurre una avería como pasa en cualquier sistema eléctrico del mundo, la otra unidad que está prendida a 50 por ciento pueda absorber la demanda del consumidor. En esta ocasión esa reserva la están dejando fuera para tener menos gastos de combustible pero ocurre lo que ocurrió hoy (jueves)”, dijo Figueroa Jaramillo en entrevista radial (Radio Isla 1320 am).

El evento en las unidades de la Central de San Juan dejó sin luz a sectores de Arecibo, Bayamón, Guaynabo, Juncos, San Lorenzo, Carolina, Gurabo, Caguas y Fajardo.

