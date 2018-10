Queremos Sol pide reunión con vicepresidente del Senado para que evalúe propuesta energética

El grupo multisectorial Queremos Sol pidió una reunión con el vice presidente del Senado y presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, Lawrence “Larry” Seilhamer para que evalúe y considere la propuesta energética que fue presentada por el colectivo y que cuenta con el apoyo de la ciudadanía y varios sectores.

"Solicitamos una reunión con el senador Seilhamer para que evalúe la propuesta que Queremos Sol le presentó al país hace unas semanas y que ha tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos, porque es una propuesta que le brinda oportunidad para participar a todo el pueblo de Puerto Rico. Exhortamos desde el primer día a que la gente nos presentaran sus comentarios y así ha estado ocurriendo. Recibimos mensajes con sugerencias que ya hemos ido evaluando e incorporando. Y eso es lo que queremos que el senador evalúe, una propuesta del pueblo de Puerto Rico a la que se han sumado más organizaciones para lograr que el país pueda tener el 100% de la generación de energía renovable limpia para el 2050”, explicó la ingeniera y exsecretaria de la gobernación Ingrid Vila, portavoz de Queremos Sol.

La propuesta está enfocada en la generación de energía renovable, y ha sido avalada y cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones como la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, UTIER, Cambio PR, Comité Diálogo Ambiental, El Puente, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Sierra Club Puerto Rico y la Coalición Anti-Incineración. A estas organizaciones se le añadieron el Green Building Council, así como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y sobre 1,500 ciudadanos que ya han suscrito en la página web de la iniciativa.

"La propuesta le ha gustado a la gente, la ven con buenos ojos porque quieren un cambio y ven la energía renovable como opción real. Hemos recibido miles de mensajes. Nos han escrito profesores, abogados, contadores públicos, ingenieros eléctricos, trabajadores retirados de la AEE, y mucha gente que quiere colaborar y ayudar a que esta propuesta se realice", comentó Adriana González de Queremos Sol.

“Hemos comenzado también las reuniones comunitarias en diferentes pueblos, ya fuimos a Arecibo y a Ponce, próximamente estaremos en Utuado y Humacao. Y seguiremos visitando más lugares, las personas han pedido que vayamos a sus comunidades para explicar esta propuesta que tanto beneficia al país, y así lo haremos”, agregó la también geógrafa.

Queremos Sol presentó a principios del mes su propuesta con el propósito de trazar una ruta energética autosuficiente y sostenible, con la intención de que la legislatura la adopte como política pública.

"Esperamos que el senador Seilhamer pronto nos conceda la reunión para presentarle la propuesta y que evalúe lo que se ha convertido ya en una propuesta de país, en un reclamo de pueblo, porque en Puerto Rico Queremos Sol” concluyó David Ortiz, quien también es portavoz de Queremos Sol.

