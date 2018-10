Advertencia de inundaciones para varios pueblos de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la isla.

Según la SNM, los municipios de Dorado, Toa Baja, Cataño y Toa Alta la advertencia por lluvias fuertes está vigente hasta las 6:45 p.m. Además se informó de tronadas a través del área.

Mientras para los pueblos del noroeste: Camuy, Hatillo y Quebradillas, la advertencia de inundaciones es hasta las 6:00 de la tarde.

Dorado, Toa Baja, Cataño, Toa Alta: Flood adv. in effect until 6:45 pm. Heavy rain due to thunderstorms continues across this area, resulting in flooding. Adv. de inundaciones en efecto hasta las 6:45 pm. Lluvia fuerte debido a tronadas continúa a través de esta área. #prwx pic.twitter.com/Hqu5nHJqVG

