Industriales presentan iniciativa para que empresarios reciban mayor ayuda tras María

La Asociación de Industriales de Puerto Rico anunció que estableció una alianza estratégica con Synergi Partners para asegurar que sus socios y las empresas establecidas en la isla reciban la mayor cantidad de Beneficio de Retención de Empleados posible.

El 29 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley Federal P.L. 115-63 conocida como el “Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017” para, entre otros asuntos, proporcionar beneficios contributivos a contribuyentes afectados por los huracanes Harvey, Irma y María. Esta ley federal hizo extensivos los beneficios a Puerto Rico.

En junio de este año, el Departamento de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos formalizaron un plan para implementar este beneficio. Este plan estipula los parámetros de elegibilidad del beneficio federal por retención de empleados para los patronos en Puerto Rico que quedaron inoperantes tras el paso de los huracanes Irma y María. También establece el mecanismo para la pronta distribución de dicho beneficio a los patronos residentes de Puerto Rico.

"Este beneficio puede llegar hasta $1,920 por cada empleado cualificado. Hasta la fecha, Hacienda ha distribuido más de $227 millones en beneficios. Esto representa solo una fracción de lo que aún está disponible. A la misma vez, la fecha a límite para solicitar este beneficio es el 31 de diciembre de 2018, por lo que recomendamos actuar a la brevedad posible", expresó Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales.

Señalan dificultades

De igual forma, indicaron que los patronos que han presentado la reclamación han encontrado dificultades en el proceso y no han cumplido con los requisitos. Asimismo, aseguraron Synergi Partners Puerto Rico ha ayudado a cientos de empresas a capturar millones de dólares.

"Sabemos los esfuerzos que llevaron a cabo los patronos para mantener sus operaciones, queremos que nuestros miembros se beneficien de este incentivo con el apoyo de una empresa con experiencia", afirmó Masses. "Cualquier negocio que se vio afectado debido a el huracán y retuvo a los empleados es elegible para los beneficios. Al ofrecer evaluaciones gratuitas a nuestros miembros, los ayudamos a maximizar los beneficios potencialmente disponibles para ellos".

Las evaluaciones gratuitas que se ofrecen a través de Synergi Partners Puerto Rico evalúan la elegibilidad para negocios en todas las áreas afectadas por un desastre de huracanes, que incluye a todo Puerto Rico. Synergi Partners ha desarrollado un "Análisis de impacto operacional" que evalúa la pérdida de ingresos comerciales de forma individual, indicó James A Brown, Jr, President, Synergi Partners.

Beneficios

El beneficio de retención de empleados puede ser sustancial según Masses. Una pequeña empresa con 25 empleados podría obtener hasta $48,000 en beneficios en efectivo en forma de depósito directo, y la cantidad aumentará a medida que aumente el número de empleados.

"Aunque casi todas las empresas con empleados pueden ser elegibles para el beneficio, la evaluación para maximizar el beneficio puede ser muy compleja", Masses afirma. "Al ofrecer esta evaluación gratuita a nuestros socios, tenemos la oportunidad única de colaborar con nuestros socios para apoyar la sostenibilidad y el crecimiento de sus negocios".

Finalmente, se indicó que los patronos deben actuar rápido para aprovechar este programa, ya que el fondo está disponible por orden de llegada. Hay un tiempo limitado para presentar solicitudes y deben seguir las estrictas pautas del Departamento de Hacienda.

