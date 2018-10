Pesquera asegura que caballos de Unidad Montada no se venderán

Luego de que trascendiera que presuntamente los caballos de Unidad Montada serían vendidos, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, rechazó que los caballos se fueran a vender por precios nominales.

Sobre el particular, Pesquera explicó que “esos caballos no están en venta y no se ha vendido ni uno. Estos animales serán donados para dar terapias a personas discapacitadas con dificultades automotrices y autismo, entre otras condiciones”.

El director de la Administración de Servicios Generales, Ottmar Chávez, expresó que su agencia comenzará un proceso para donar estos caballos a centros de equinoterapias para beneficiar a nuestra ciudadanía que recibe terapias para condiciones mentales y físicas.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, expresó que “para lograr ahorros y tener más policías en la calle estamos revisando la estructura de la Policía para lograr ahorros. En ese sentido, la División de la Unidad Montada del Negociado no tiene uso efectivo y nos cuesta cerca de $500,000, que ahora lo vamos a ahorrar para invertir en recursos esenciales”.

Además, Escalera informó que esta reestructuración permitirá tener más policías en las calles.

“Al presente, hemos destacado en la calle 95 policías que estaban haciendo funciones administrativas y están en ese proceso otros 176 policías para totalizar con 271 efectivos adicionales para combatir directamente el crimen”, afirmó Escalera.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón L. Rosario Cortés, informó sobre los resultados del plan de seguridad del gobernador, Ricardo Rosselló.

“Al día de hoy, tenemos 28 asesinatos menos que para la misma fecha del año pasado. De igual forma, tenemos menos asesinatos que en el 2016. Aunque falta mucho por hacer ya vemos los resultados del Departamento de Seguridad Pública y tenemos 20% menos en delitos contra la persona y propiedad”, informó Rosario Cortés.