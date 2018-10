Pareja caníbal desmembró con un hacha a su compañero de habitación y devoró parte de su cuerpo

Un hombre de 22 años, calificado por los medios de Rusia como un "pedófilo caníbal" junto a su "novia" de 12 años, fueron detenidos tras ser acusados de asesinar, desmembrar, cocinar y comer a un hombre en la localidad de Novinka, a unos 90 kilómetros de San Petersburgo.

La adolescente detenida había sido reportada como desaparecida por su familia en la ciudad de Sochi, aunque el hombre aseguró que la niña era su "novia" y que mantenían una relación seria.

Tras la detención, la policía local dio a conocer macabros detalles del crimen y cómo los autores cocinaron el cerebro de su víctima, identificada como Alexander Popovich.

De acuerdo con los relatos oficiales la cabeza de Popovich fue cortada y dejada dentro del horno de la vivienda que habitaban en Novinka.

Sangre en el departamento

El Comité de Investigación de Rusia, organismo dedicado a investigar delitos graves, reveló además un video del interior del departamento en donde se mostraba la sangre de la víctima impregnada en el suelo y las paredes y los restos de Popovich cubiertos por una colcha blanca.

Hasta ahora se desconoce como se conoció la pareja de caníbales, aunque en las redes sociales dela niña apareció un mensaje que alarmó a la policía. "Me encanta un acosador. 'No se lo regalaré a nadie, él es sólo mío. No necesito a nadie más".

El caso ha dado mucho que hablar, especialmente por los. contenidos incluidos en los reportes policiales que señalaban que "un hombre y una niña menor de edad son sospechosos del cruel asesinato y desmembramiento de un ciudadano de 21 años de la aldea de Novinka, en la región de Leningrado".

"Los investigadores también están revisando la información sobre sospechosos que se comen partes del cuerpo del hombre muerto", agregaban.

"No había nada más que comer"

Una vez que fueron detenidos, el "·caníbal pedófilo" y su "pareja" dijeron a la policía que dejaron el cuerpo sin vida en el piso y lo cubrieron porque "no había nada más que comer".

Los investigadores revelaron además que la víctima fue decapitado y que le habían cortado los brazos. el cuerpo además tenía heridas realizadas con un hacha en su pecho y parte de su corazón, además de que sus órganos abdominales habían sido removidos.

Sobre las partes del cuerpo que comieron la policía detalló que "el contenido de la sartén no se parecía a la carne fresca encontrada en un supermercado", revela la información publicada en el sitio Daily Mail.

Se presume que la pareja vivía con la víctima en su apartamento como inquilinos.