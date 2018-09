Con intermitencia o falta de agua sectores de ocho municipios

Sectores de ocho municipios están experimentando intermitencia o falta total servicio de agua potable por represas obstruidas y plantas de filtro fuera de servicio, informaron hoy José A. Rivera Ortiz y Luis Cabán Medina, director ejecutivo de la región norte y director del área de Mayagüez de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), respectivamente.

“Las lluvias registradas en la tarde de ayer, provocaron que se taparan las entradas de aguas crudas de las plantas de filtración Lares Urbana y Quebrada de Camuy”, explicó Rivera Ortiz.

El ejecutivo añadió que ya hay personal realizando ajustes operacionales para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Por otra parte, Cabán Medina explicó que la Planta de Filtros Miradero en Mayagüez está fuera de operaciones. El funcionario explicó que brigadas repararon la falla mecánica que afectó la operación de la planta de filtración durante horas de la mañana.

Como resultado de estas dos averías, la falta de agua o intermitencia está afectando a:

Lares – barrios Callejones y Piletas Hatillo – sectores Bayaney, Aibonito y Berrocal Camuy – zonas Quebrada y Cibao Mayagüez – áreas Mayagüez Arriba, Sabanetas-Maní, Algarrobo, Miradero, Leguísamo, Río Cañas Arriba y Río Cañas Abajo, Sábalos, Guanajibo, Río Hondo y Quebrada Grande Hormigueros – barrios Hoya Grande y Valle Hermoso Cabo Rojo – barrios Plan Bonito y Cerrillos Rincón – sector Calvache Añasco – varias zonas no especificadas

De no ocurrir inconvenientes, el servicio en el oeste comenzará a restablecerse a partir de horas de la tarde y noche de hoy, desde los sectores bajos hasta los más altos. No obstante, para Lares, Hatillo y Camuy no se proveyó un tiempo estimado.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

