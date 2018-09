Industria de cannabis advierte que Puerto Rico fracase en esa legislación

Con la cantidad de pre-Cualificaciones de licencias emitidas por la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, se propicia el colapso de la Industria de Cannabis Medicinal, convirtiendo a Puerto Rico en la primera jurisdicción en el mundo en donde el modelo de legalización de cannabis medicinal fracasaría, denuncio hoy en carta enviada a la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal el presidente de los Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MiCaM), José Aleczer Rivera.

Aleczer Rivera solicitó a la Junta Reglamentadora el cierre de la convocatoria de licencias para dispensarios, Cultivos y Manufacturas y la publicación de los parámetros a utilizarse para regular la cantidad de solicitudes a ser aceptadas para los diferentes tipos de licencias.

Además, solicitó Departamento de Hacienda y Salud la eliminación del pago de $20 dólares adicionales al pago de $25 que les cuesta el sello para Hacienda, de la radicación de la solicitud de pacientes, usando la plataforma digital.

“Actualmente el Departamento de Salud ha recibido sobre 70 solicitudes de licencia de cultivo; 52 de manufactura; 261 de dispensarios, según los números que hemos revisado”, detalló el presidente de MiCaM.

Sobre la solicitud del cierre de la convocatoria de licencias para dispensarios, explico: “la Junta en una reunión reciente aprobó el mantener abierta la convocatoria para la otorgación de licencias para dispensarios, aun cuando la Ley 42 y el Reglamento 9038 establece claramente que deben existir unos parámetros que deben estar establecidos por dicha entidad para evitar que la gran mayoría de los comerciantes que han entrado a la industria no sean arrastrados por la falta de controles y planificación. Al día de hoy, la Junta no ha publicado ni establecido dichos parámetros”.

“Exigimos que la Junta quien tiene la facultad de detener las convocatorias de licencias cuando entienda que la necesidad de establecimientos de Cannabis Medicinal está atendida, cumpla con su deber atendiendo esta situación urgente y detenga la otorgación de dichas licencias como una mediada para proteger y evitar el colapso de la industria, y el cierre de muchos establecimientos autorizados”, exigió el presidente de MICam.

“Por otro lado la Junta tiene también la responsabilidad de publicar anualmente el parámetro a utilizarse para regular la cantidad de solicitudes a ser aceptadas para los diferentes tipos de licencias, y que estos deben ser publicados los primeros quince días del año natural, basados en una proporción de pacientes v/s licencias, considerando limitaciones geográficas, de transportación y de acceso que enfrenta la isla, al presente se desconoce el parámetro para el año 2018”, explicó Aleczer Rivera.

“Al momento, la industria no ha alcanzado los 40 mil pacientes registrados, mientras la misma cuenta con una cantidad instalada de 52 dispensarios licenciados, 17 licencias de cultivo y 15 licencias de manufactura, se contempla que a finales de año existan unos 100 dispensarios autorizados y sobre 30 cultivos, suficiente para atender a sobre 200,000 mil pacientes que en la actualidad no existen. El mercado no aguanta esa cantidad de dispensarios y las nuevas pre-cualificaciones ya emitidas para dispensarios adicionales”, señaló.

Finalmente, también solicitó la eliminación del cargo de $20 dólares adicional a los $25 que cobra Hacienda por el sello de la radiación de la licencia, que se cobra por hacer la misma de manera digital, ya que según los miembros de la industria, han recibido el insumo de los paciente de lo oneroso que resulta este cargo adicional”, expuso el presidente de los Miembros de la Industria.