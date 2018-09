Tendencia apunta a contratos de recuperación sin participación local

Los fondos para la recuperación de la Isla tras el paso del huracán María podrían no tener el impacto económico esperado, esto si los contratos se otorgan en su mayoría a empresas estadounidenses y no locales, reseña el estudio “Transformando la recuperación en crecimiento local: contradicciones federales en el periodo post desastre” del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“A pesar de que existen provisiones federales que fomentan la contratación local, especialmente en tiempos postdesastre, esas provisiones no se han cumplido a cabalidad. La evidencia de la contratación federal para actividades relacionadas al huracán María desde el 20 de septiembre de 2017 hasta el 22 de agosto de 2018, revela que el 90 por ciento de los contratos federales se están otorgando a compañías cuya sede está fuera de Puerto Rico”, expuso Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigación del CNE.

Según indicó en una mesa informativa con la prensa, el 90% de las contrataciones postMaría por parte de las agencias federales son con empresas no locales. El primer informe de una serie que planea publicar el CNE destaca que “pese al lento desembolso de los fondos federales para la recuperación, no resulta ilusorio esperar resultados positivos para el desarrollo económico como producto de las inversiones venideras, dadas las disposiciones existentes que mandan dar trato preferencial a las firmas locales para la concesión de contratos federales tras el desastre. El informe hace referencia a la Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, conocida como la Ley Stafford, que establece que la prioridad sean las empresas locales.

Reporte de contratos

Para el estudio, Lamba Nieves y Raúl Santiago Bartolomei, Asociado de Investigación del CNE utilizaron la base de datos federal USAspending.gov, que detalla los contratos de las agencias estadounidenses.

Al 22 de agosto, las agencias federales habían adjudicado casi $5,000 millones para contratos de obras en la Isla, expuso el informe del CNE. Sin embargo, casi $4,300 millones fueron asignados a empresas estadounidenses, y las empresas puertorriqueñas recibieron solo $490 millones en contratos. Los investigadores expusieron que no se destaca en la base de datos si las empresas estadounidenses que obtuvieron los contratos subcontrataron a empresas locales. “Si bien es muy probable que muchas de estas firmas del continente estén empleando a subcontratistas locales, estas firmas e individuos están obteniendo solo una fracción del valor total del contrato adjudicado”, agrega el documento.

Gasto de agencias

El informe del Centro para una Nueva Economía detalla que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tuvo una contratación de empresas locales de menos de un 8%. Por su parte, el Departamento del Ejército, que incluye al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos tuvo una contratación local de un 10.8%.

Asimismo, de especificó que “la mayor porción de los fondos se ha asignado a trabajos de construcción, en particular en las áreas de construcción de edificios, de energía eléctrica y de techos. Otros sectores importantes son los servicios relacionados con la construcción, tales como los servicios de inspección y venta al por mayor de equipo. Otras actividades que se destacan son la manufactura de alimentos, la investigación científica y los servicios de descontaminación y gestión de residuos”.

Por otro lado, se destacó que, aunque importantes, las contrataciones a empresas basadas en Puerto Rico se centraron a actividades de menos valor añadido, como recogido de desperdicios, servicios de seguridad, techado y venta al por mayor de derivados del petróleo.

El caso Nueva Orleans tras Katrina

Los investigadores analizaron las contrataciones de las agencias federales de empresas registradas en Nueva Orleáns como parte de la reconstrucción tras el huracán Katrina en 2006 y estas sumaron solo un 11%.

Finalmente, los investigadores expusieron que el grueso de los fondos federales aún está por desembolsarse a Puerto Rico por lo que el CNE evaluará las prácticas de contratación en Puerto Rico, pues agencias locales como el Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción adjudican fondos para proyectos de reconstrucción.

