Revive la tormenta tropical Kirk

En un momento dado se disipó por completo, pero Kirk, se regeneró como una tormenta tropical, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Kirk está localizado en la latitud 11.8 norte y en la longitud 52.7 oeste, más reciente boletín de las 5:00 am.

Sin embargo, se espera que el fenómeno se vuelva a debilitar y pase como una depresión tropical a 130 millas al sur de Ponce. Por lo tanto se espera que el sistema traiga mucha lluvia a la isla.

Según los pronósticos los efectos del sistema se dejarán sentir en las próximas 36 horas y podría generar hasta 10 pulgadas de lluvia.

Se espera que una vez llegue a las antillas menores, el sistema enfrente una corriente de vientos fuertes que le impedirá su desarrollo.

Para el fin de semana, se espera que aumenten las probabilidades de lluvia a causa del paso del sistema a millas del sur de la isla.

Tropical Storm Kirk redevelops. Tropical Storm Watches and Warnings in effect for portions of the Windward Islands. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/vVh0yNwpwI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2018