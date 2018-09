Emotiva recordación de víctimas de huracán María en San Juan

A un año del paso del huracán María, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, llevó a cabo el concierto ‘María, en más de mil palabras’, en recordación a las personas fallecidas, que sirivió además para reconocer el trabajo de los empleados municipales y voluntarios que colaboraron en el manejo de la crisis humanitaria.

Con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Cucco Peña, el público que colmó el Teatro Tapia de San Juan el sábado, se deleitó con el banquete musical de la Coralia de la Universidad de Puerto Rico y el Coro de Niños de San Juan.

El emotivo espectáculo musical contó la participación de Manolo Ramos quien interpretó "La Tierra de Papá", Yolandita Monge, Andy Montañez, Juan Vélez, Chavela, Victoria Sanabria, Alberto Carrión, Choco Orta y la soprano Hilda Ramos.

“Hace un año Puerto Rico cambió, y el San Juan, y el Puerto Rico que nosotros conocemos no existe. No somos los mismos, nunca seremos los mismos. Sobre tres mil de nuestros compatriotas abrieron los ojos en septiembre 20 del 2017 y no pudieron volverlos a abrir en septiembre del 2018. Nuestro trabajo es honrarlos con el esfuerzo y dedicación que merece todo hermano y hermana puertorriqueña, dominicana, latinoamericano y los de la diáspora puertorriqueña…", expresó la ejecutiva municipal de San Juan antes de comenzar el recital.

La alcaldesa destacó, además, que aunque se vivieron momentos tristes, "fue un momento donde la cría boricua se dio a conocer. Donde vecinos que no se conocían, se dieron la mano, donde el corazón del pueblo puertorriqueño y todos los que hacen de Puerto Rico su patria, se abrieron como nunca antes. Aún en la oscuridad extrema que vivimos muchos veces vimos rayitos de luz".

Simultáneamente en la Ciudad Amurrallada se presenta una exposición fotográfica que consta de 63 fotografías, que recoge vivencias a través de los lentes de los fotógrafos del Municipio de San Juan.

La exposición fotográfica se exhibe al aire libre, en la Plaza Colón del Viejo San Juan.