Trump defiende a nominado a la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy nuevamente al juez Brett Kavanaugh ante acusaciones en su contra de haber cometido una agresión sexual hace 36 años.

Según Trump, el juez Kavanaugh —nominado al Tribunal Supremo y quien está siendo evaluado por el Senado— es atacado por la oposición para atrasar su proceso de nominación.

"El juez Brett Kavanaugh es una hombre decente con una reputación impecable y quien está bajo ataque por parte de políticos de la extrema izquierda que no quieren respuestas. Estos solo quieren destruir y atrasar. Los hechos no importan. Tengo que lidiar con esto todos los días en D.C.", señaló.

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

El proceso de evaluación de Kavanaugh para ocupar la vacante del Supremo se ha demorado debido a las declaraciones de una mujer que aseguró haber sido atacada sexualmente por el funcionario. Trump, por su parte, también cuestionó las acusaciones de Christine Blasey Ford en contra del juez.

""No tengo duda de que, si el ataque en contra la Dra. Ford hubiese sido tan malo como ella dice, ella o sus amados padres hubiesen presentado cargos inmediatamente ante las autoridades", declaró.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

Ford —quien es profesora de Psicología en la Universidad de Palo Alto en California— sostuvo que, hace 36 años, el ahora nominado al Tribunal Supremo, intentó violarla durante una fiesta.

Sin embargo, Trump, desmintió las acusaciones y objetó las razones por las cuales las acusaciones no se difundieron a las autoridades en aquel momento.

¿Por qué nadie llamó al FBI hace 36 años?", preguntó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

The radical left lawyers want the FBI to get involved NOW. Why didn’t someone call the FBI 36 years ago? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

Inclusive, Ford —por medio de su representación legal— indicó que está dispuesta a comparecer a las vistas de la Comisión Judicial del Senado la semana que viene.