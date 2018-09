Gobierno recibe millones para recuperación permanente

Finalmente, Puerto Rico tendrá acceso al primer paquete de fondos del Programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG DR, en inglés), luego de que el gobierno local y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) anunciaran la firma de un acuerdo para desembolsar 1.5 mil millones de dólares.

Estos fondos, en su mayoría, irían destinados a la reconstrucción del devastado sector de la vivienda, la revitalización económica y la infraestructura isleña, según detallaron el gobernador Ricardo Rosselló y el secretario del HUD, Ben Carson, en una conferencia de prensa en la Fortaleza.

Se espera, de acuerdo con los funcionarios, que este dinero no restricto (lo más parecido a cash que puede proveer el Gobierno federal) ayude a los miles de personas que, a un año del huracán María, todavía viven bajo toldos azules o que no cualificaron para recibir ayuda federal por no poseer un título de propiedad.

La expectativa de las autoridades locales es que el dinero para impactar a la gente esté lo más rápido posible en sus manos. Sin embargo, no hay un tiempo determinado para ello. Ahora, luego de un largo proceso de negociación entre Puerto Rico y el HUD, los ciudadanos de la isla tendrán que solicitar a los diversos programas que implementará el Departamento de la Vivienda y esperar a ser cualificados para la asistencia.

“Nuestra expectativa es ponerlo a correr lo más rápido posible. Hay unos proyectos que son rápidos. Hay proyectos de arreglar hogares, entre otras cosas. Hay otros proyectos más grandes, por ejemplo, de construcción grande, que van a ser más lentos. O sea, que la variación va a ser significativa, pero que el pueblo de Puerto Rico sepa que hoy ya tenemos el dinero. Va estar en una cuenta donde Vivienda local lo va a estar manejando”, sostuvo el primer ejecutivo, quien también estuvo acompañado del secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y la comisionada residente, Jennifer González, quien se fue del salón sin emitir expresiones.

“La meta no es solo la restauración al nivel que estaba antes de la emergencia, no solo en términos de individuos, sino en términos de negocios e infraestructura. Esta es una oportunidad para atender esos problemas”, sentenció por su parte Carson. Mientras, agregó: “Hoy el HUD y Puerto Rico avanzan hacia una aceleración en la recuperación de la isla”.

Los funcionarios destacaron que, del total asignado en este primer desembolso, el plan que el Gobierno local entregó al HUD para solicitar el desembolso de fondos detalla que unos 1,000 millones de dólares serán destinados para el sector de vivienda. De esta forma, los ciudadanos que sean elegibles y que presenten la necesidad económica podrían recibir hasta 120,000 dólares para construir su hogar o hasta 48,000 para reparaciones. En la conferencia de prensa, Carson aseveró que unos $25 millones se utilizarían para solucionar el problema de falta de títulos de propiedad que miles de boricuas sufren.

Una partida de 145 millones de dólares y otros 100 millones de dólares serán implementados en revitalización económica e infraestructura. Para el dinero sobrante, el Gobierno no describió el uso durante la conferencia de prensa.

Dicen que el dinero llegó rápido

Para el gobernador y el secretario de HUD, el dinero de los fondos CDBG DR no tardó en llegar, aunque la firma del acuerdo se dio en el marco del primer aniversario del huracán María, cuando aún miles de residentes viven bajo toldos azules y sin recibir ningún tipo de asistencia gubernamental. Según ambos, el dinero provisto por HUD forma parte de la fase de reconstrucción permanente y no de respuesta. Es por tal razón que Puerto Rico recibió antes ayuda económica de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y préstamos de la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas.

“Un año es, de hecho, solo un año, es algo muy bueno para lo que realmente hacemos”, opinó Carson.