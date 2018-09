Alcalde de Ciales sobre su reelección: “Yo no aspiro a más”

El alcalde de Ciales, Rolan Maldonado dijo el viernes, que no aspirará a la reelección y criticó al gobernador, Ricardo Rosselló por no haber visitado su municipio a un año del paso del huracán María.

“No, no, yo no aspiro a más”, dijo Maldonado en entrevista en Red Informativa de Puerto Rico.

“Hay unos muchachos que están aspirando a la vicepresidencia del partido”, añadió.

Explicó que su candidato para la alcaldía era el actual representante, Gabriel Rodríguez Aguiló, pero mencionó que éste declinó aspirar a la poltrona municipal de Ciales.

“Mi candidato a alcalde era Rodríguez Aguiló pero él me dijo que se quedará en la Cámara”, sostuvo el primer ejecutivo municipal, quien señaló que no apoyará a ningún precandidato a la alcaldía.

Sobre sus motivos para no aspirar a la alcaldía de Ciales, Maldonado mencionó que “el que es bien penepé del rollo me critica a mí por criticar al gobernador, yo no lo hago de puro chiste. Yo lo hago porque yo necesito que este pueblo se respete”, acotó.

“Yo creo que no es justo que a un año del huracán, el gobernador no haya visitado Ciales”, demandó el alcalde.

En cuanto al programa Tu Hogar Renace, el ahora saliente alcalde sentenció que “El proyecto Tu Hogar Renace es botar mil quinientos millones. Yo lo hubiera eliminado”.