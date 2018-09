Administrador de FEMA pone en duda cifra de muertes provocadas por María

A casi un año de la devastación de los huracanes Irma y María en Puerto Rico, el administrador de FEMA, Brock Long, manifestó que no está del todo convencido con la aseveración del gobierno que certifica cerca de 3,000 muertes indirectas provocadas por los fenómenos atmosféricos.

"Es difícil decir qué es correcto y qué no", dijo Long en entrevista con "Meet The Press", poniendo en duda la cifra establecida por la George Washington University y admitida como cifra oficial por el gobernador Ricardo Rosselló.

"No sé por qué se realizaron los estudios. En mi opinión, lo que debemos estar haciendo es identificar por qué la gente murió como consecuencia directa (del huracán)", expresó Long poniendo en tela de juicio las muertes indirectas que provocó María.

Long apuntó que FEMA no es responsable por contabilizar las muertes por tormentas, excepto cuando se calculan los beneficios funerarios presentados por la agencia.

"Hay varios estudios diferentes que están por todas partes cuando se trata de la muerte. Hay una diferencia entre las muertes directas y las indirectas ", dijo referencia a un estudio publicado por la George Washington University que elevó el número de muertes directas e indirectas de 64 a 2,975.

Agregó que en el huracán Florence, es probable que también se reporten muertes indirectas pues "a medida que pasa el tiempo, las personas tienen ataques cardíacos debido al estrés, se caen de su casa tratando de arreglar el techo, mueren en accidentes automovilísticos porque atraviesan las intersecciones donde las luces de parada no funcionaban ", dijo Long.

"Hay todo tipo de estudios sobre esto que echamos un vistazo", continuó. "La violencia doméstica también se dispara por las nubes. No se puede culpar a nadie por el abuso conyugal después de un desastre", expresó.

La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, pidió no cuestionar el número de muertes que se registraron tras el azote de los huracanes.

"Un estudio podría haber identificado todo el año que pasó, la cantidad de muertes indirectas a lo largo del tiempo o lo que sea, ya sabes, frente a un estudio de seis meses en George Washington. Hay muchos problemas con los números por todos lados".

WATCH: On the studies counting deaths in Puerto Rico after Hurricane Maria last year, Chuck asks @FEMA_Brock, "Do you believe any of these studies were done to make the president look bad?"@FEMA_Brock: "I don’t know why the studies were done." #MTP pic.twitter.com/8opgYEOUjY

— Meet the Press (@MeetThePress) September 16, 2018