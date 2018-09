Senador estadounidense valida tuit de Trump sobre corrupción en Puerto Rico

El senador estatal de Wisconsin, Tom Tiffany, avaló hoy la publicación del presidente Donald Trump en la que acusa al gobierno de Puerto Rico de corrupción.

“La corrupción es real. Tengo constituyentes que ayudaron a limpiar el daño de la tormenta y ahora están siendo entorpecidos por el gobierno puertorriqueño. Puerto Rico recibió millones de dólares en asistencia de los contribuyentes de los Estados Unidos, pero se niega a pagar sus facturas”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

The corruption is real. I have constituents who helped clean up the storm damage and now are being stiffed by the Puerto Rican government. Puerto Rico received millions of dollars of assistance from United States taxpayers yet refuses to pay it's bills. https://t.co/RHQSLaDbxq

— Tom Tiffany (@SenTomTiffany) 15 de septiembre de 2018