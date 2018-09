Famosos repudian expresiones de Trump sobre trabajo de María en Puerto Rico

Las críticas por las expresiones del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sobre la respuesta del Gobierno federal en Puerto Rico, no se hicieron esperar.

A través de las redes sociales famosos boricuas y otros de ascendencia puertorriqueña, expresaron su sentir a las expresiones de Trump de que su gobierno realizó un trabajo "extraordinario" de ayuda en la isla tras el paso devastador huracán María, que dejó casi 3 mil muertes.

Dentro de la esfera política, también reaccionaron el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín.

… … … Oh, I think they'll beg to differ, David. #2975 https://t.co/SLfXInzXy5

The 1 year anniversary of Hurricane María is next week.

Some of my PR🇵🇷 family JUST got power a few weeks ago.

People are developing respiratory issues partly due to airborne fungal spores from lack of proper cleanup.

The admin’s response to Puerto Rico has been a disaster. https://t.co/YCGxoWUF0h

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) September 11, 2018