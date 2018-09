Denuncian falta de asistentes a un mes del inicio de clases

Pese a que ya va casi un mes desde que comenzaron las clases para los niños de la escuela Antonio R. Barceló en Canóvanas, uno de ellos aún no ha podido aprender plenamente sus materias, pues necesita un intérprete de señas que aún sigue sin ser contratado.

Así lo denunció a Metro, Cristina de la Paz, madre del menor sordo, cuya intérprete de señas renunció a Educación meses después del huracán María. Sin embargo, aunque desde mayo sabían que el menor necesitaría un asistente T2, al día de ayer aún no se le había asignado. El niño tenía la misma asistente T2 desde los cinco años.

“Estoy desesperada que le den su intérprete porque con un intérprete él ha estado toda su vida y con su intérprete es que ha podido pasar de grado”, manifestó la madre.

La progenitora explicó que el niño escucha muy poco con audífonos y lee un poco los labios. Sin embargo, no entiende a todos los maestros. De la Paz narró que teme que no pase de grado, lo que se convertiría en el segundo fracaso del menor, ya que no sabe leer y habla algunas palabras; mayormente se comunica a través de señas.

Llamó la atención a que en la escuela le indicaron que, si no aparece en un periodo de tiempo, que no precisó, que la solicitud se podría canalizar a través de una querella.

Un problema en más escuelas

La portavoz del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial, Carmen Warren, denunció que estas situaciones están ocurriendo con más alumnos. “Son demasiados los casos de niños que no han empezado las clases porque no tienen asistente o no le han nombrado todavía los maestros”, manifestó Warren en entrevista con Metro.

Precisó que “lo importante es que los padres sepan que tienen este servicio para resolver esta crisis, provocada por la falta de nombramiento de asistentes de servicios”. Sin embargo, criticó que no exista suficiente divulgación para que los padres utilicen el recurso.

“Hay padres que no pueden ir a trabajar porque no les han nombrado los servicios a los niños”, planteó la portavoz del Comité al asegurar que explicará esta situación en una conferencia de prensa hoy frente a la Oficina de la Secretaria.

DE recluta intérpretes de señas

El Departamento de Educación explicó en una reacción escrita que realizaron convocatorias en la Región de Humacao, que comprende al municipio de Canóvanas, para intérpretes de señas. “Al no haber recursos que cumplieran con los requisitos, se activó a una compañía privada para que puedan suplir el servicio de intérpretes. Esta semana deben estar ya trabajando los casos que se les asignen”, detalló la agencia.

Al cierre de esta edición, el DE no había precisado cuántos asistentes de educación especial faltan por nombrar.

Temen por chárteres en sistema Montessori

El Comité de padres de estudiantes Montessori expresó su inquietud de que el Departamento de Educación tenga planes de intentar imponer el sistema de escuelas alianza (chárteres) en las 44 escuelas públicas Montessori. Este planteamiento surge a raíz de recientes expresiones de la secretaria de Educación, Julia Keleher, en el sentido de que la próxima persona que ocupe la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM) debe tener conocimientos sobre el sistema de escuela alianza.