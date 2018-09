Esperan que depresión tropical se fortalezca a tormenta

Mientras la depresión tropical nueve se mantiene moviéndose lentamente hacia el Oeste en el Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) pronosticó que más tarde durante el día de hoy el sistema se fortalecerá a tormenta tropical.

Los modelos siguen mostrando que el ciclón pasaría por el sur de Puerto Rico.

Según el boletín intermedio que la agencia emitió a las 11 de la mañana, la depresión tropical se encuentra cerca de la latitud 14.6 Norte y longitud 36.0 Oeste. El movimiento que tiene es de seis millas por hora (mph) en dirección Oeste-Noroeste.

Se espera que, en la tarde y noche de hoy, la rapidez de su movimiento aumente.

Los vientos máximos sostenidos que tiene son de 35mph. El NHC también espera que el fortalecimiento del sistema atmosférico continúe en el fin de semana e inicios de la semana próximo, mientras va llegando a aguas calientes que son aptas para su desarrollo.

Al formarse a tormenta tropical, el nombre asignado es Isaac.

Mientras, según la última ruta trazada por el NHC, cuando entre por el arco de las Antillas Menores la ahora depresión tropical nueve ya sería un huracán categoría uno o dos.

11 AM update on TD # 9. Actualización de las 11 AM sobre la DT # 9. #prwx #usviwx pic.twitter.com/r0FRp8pO0s

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 8, 2018