Gobernador de Nueva York demandará a Trump por inacción tras huracán María

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que demandará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el trato desigual hacia Puerto Rico en la respuesta del gobierno federal tras la emergencia del huracán María.

En un mensaje en un centro cristiano, Cuomo sostuvo que “vamos a demandar al presidente por violar la Constitución y violar la igual protección de ley”.

“Vamos a luchar y vamos a mostrarle a este presidente bully que la ley es la ley”, añadió el gobernador de Nueva York en una actividad en el Heavenly Vision Christian Center.

Planteó que “en Katrina, fueron incompetentes en su respuesta. En P.R. nunca lo intentaron. Ellos nunca lo intentaron. Trabajé en el gobierno federal bajo Bill Clinton durante 8 años, hice la gestión de emergencias, sé lo que este país podría hacer”.

Resaltó que desde el gobierno de Nueva York enviaron cientos de voluntarios y miles de ayudas a Puerto Rico.

“No vamos a dejar a Puerto Rico hasta que el trabajo esté hecho”, dijo Cuomo en su mensaje.

