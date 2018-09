Tormenta tropical Florence se forma en el Atlántico

La depresión tropical Florence pasó a ser en la noche de ayer y madrugada de hoy una tormenta tropical en el Océano Atlántico, y continuará moviéndose fuera del área del archipiélago de las Antillas hacia el noroeste, de acuerdo con el Centro Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

Esto significa que este sistema no representa peligro para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes Americanas.

Según el boletín intermedio de las 11 de la mañana, el centro de Florence está en la latitud 14.8 Norte y longitud 27.8 Oeste. Se está moviendo en dirección noroeste a 14 millas por hora (mph) dirigiéndose a las aguas del este del mar abierto Atlántico.

A su vez, los vientos máximos sostenidos se encuentran en 45 mph, con ráfagas. Estos vientos se extienden hasta 55 kilómetros desde el ojo.

Eso si, el NWS pronosticó que la tormenta tropical continuará fortaleciéndose en las próximas 48 horas.

Se espera que, este movimiento, continúe así hasta el martes de la semana entrante.

Más aguaceros para la isla

Por su parte, en lo que respecta a Puerto Rico, en la tarde de hoy se esperan más aguaceros y tronadas para el Oeste y Suroeste de Puerto Rico.

Para el resto del país habrá buen clima.

Para los operadores de embarcaciones y bañistas, el NWS emitió una alerta de corrientes marítimas. ¡Así que tenga precaución!

Tropical Storm #Florence Advisory 9: Florence Heading Toward the Open Eastern Atlantic. https://t.co/VqHn0uj6EM

Saturday Afternoon: Scattered showers and thunderstorms expected for western and southwestern PR with mainly fair weather elsewhere.

Sábado en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas para el oeste y suroeste de PR con buen tiempo en el resto del área.#usviwx #prwx pic.twitter.com/nRrtD9yxz6

