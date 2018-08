Fallece senador estadounidense John McCain

El senador estadounidense John McCain, excandidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008, falleció esta noche a sus 81 años de edad.

El estadounidense había sido diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y había recibido tratamiento en su estado de origen, Arizona.

Metro Puerto Rico John McCain suspende el tratamiento de su cáncer cerebral McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y ha recibido tratamiento en su estado de origen, Arizona

El anuncio de su fallecimiento fue indicado por un asistente, según Prensa Asociada.

¿QUIÉN ES JOHN MCCAIN?

McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y ha recibido tratamiento en su estado de origen, Arizona, aunque continuó durante meses en su labor legislativa y controlando los movimientos con su equipo en Washington.

A lo largo de su carrera militar, McCain combatió en la guerra de Vietnam, donde fue hecho prisionero durante cinco años y sufrió torturas.

Reaccionan políticos

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de agosto de 2018

John McCain was an American hero, a man of decency and honor and a friend of mine. He will be missed not just in the U.S. Senate but by all Americans who respect integrity and independence. Jane and I send our deepest condolences to his family. — Bernie Sanders (@SenSanders) 26 de agosto de 2018