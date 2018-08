Esposa de McCain ofrece detalles de cómo falleció el senador

Cindy McCain reaccionó al fallecimiento de su esposo, el senador John McCain, excandidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008.

“Mi corazón esta roto. Tengo la suerte de haber vivido la aventura de amar a este increíble hombre durante 38 años”, escribió la esposa del fenecido en su red social de Facebook.

Añadió que McCain falleció “en sus propios términos, rodeado de las personas que amaba, en el lugar que más amaba”.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

— Cindy McCain (@cindymccain) 26 de agosto de 2018