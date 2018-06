Seguridad Nacional EE. UU. trabaja en plan sobre familias migrantes

WASHINGTON — La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen trabaja en el borrador de una orden ejecutiva para el presidente Donald Trump que podría poner fin a la separación de familias migrantes, de acuerdo con dos personas al tanto del tema.

Se desconoce si Trump lo firmaría la medida.

Las fuentes hablaron con The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizadas a informar sobre el tema antes de cualquier anuncio oficial.

Nielsen iba camino a la Casa Blanca para hablar del tema con el equipo del presidente, de acuerdo con uno de los informantes.

El presidente Trump tuiteó el miércoles que está "trabajando en algo" relacionado a inmigración, luego de reunirse el martes por la noche con republicanos de la cámara baja.

Trump siguió culpando a los demócratas, sosteniendo que "ellos no nos darán los votos necesarios para aprobar una buena propuesta migratoria". El Partido Republicano del mandatario controla ambas cámaras del Congreso.

"Los republicanos quieren seguridad. Pero yo estoy trabajando en algo – ¡nunca se acaba!", tuiteó.

Trump dice que “firmará algo” sobre inmigración; quiere mantener juntas a las familias de migrantes.

Por otro lado, la primera dama Melania Trump dijo el domingo como su marido que "detesta" ver a los niños separados de sus padres sin documentos, e instó, a un acuerdo bipartidista para reformar las leyes migratorias.

El gobierno de Estados Unidos reveló el viernes que la política de tolerancia cero en la frontera con México ha dejado 2,000 niños separados de sus padres.

Esta política ha sido denunciada de manera virulenta por la oposición demócrata, pero causa molestia igual en las filas republicanas.

