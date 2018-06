Puerto Rico crea comité de ayuda a niños enjaulados en EE.UU.

La creación de un grupo de trabajo para ayudar a las familias hispanas que han sido desintegradas por orden del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quedó organizada hoy con la participación de un amplio grupo de personalidades.

“Estamos trabajando aceleradamente para lograr que el mayor número de personas integren nuestro equipo de trabajo de “Puerto Rico Supports Committe-Keep Families Together”. Esta iniciativa surgió la pasada semana en Nueva York, hoy hemos logrado completar un Comité Timón que se dará a la tarea de organizar las estrategias para ayudar a las familias que han sido afectadas por la ejecución de una política inhumana, racista, elitista y sobre todo, una acción presidencial de intento de exterminio de la presencia hispana en la Nación Americana. Este comportamiento de odio hacia los hermanos hispanos gestado en Casa Blanca, deja serias preocupaciones para la isla de Puerto Rico, que de seguro ya está en los planes presidenciales de hacer un operativo local contra los residentes ilegales que conviven con nosotros. No es pura casualidad el aumento del número de fiscales federales y las acciones secretas que está llevando el gobierno Federal que apuntan a que habrán varios operativos en suelo local. Tenemos información de que se están identificando facilidades para albergar a cientos de niños hijos de extranjeros que por alguna razón no han podido completar sus papeles de residencia, otros con documentos vencidos y los menos, pero los hay, no cuentan con documentación para poder demostrar que entraron legalmente a la isla”, dijo Wilson Nazario, portavoz del Comité de ayuda en Puerto Rico.

Se informó que apenas el comité tiene 24 horas de haberse organizado, pero sus componentes han estado en comunicación con diversos comités de igual creación en Estados Unidos que trabajan para ayudar a cientos de niños que permanecen “enjaulados” en varias facilidades controladas por la Oficina de Inmigración Federal.

“Estaremos celebrando una reunión de trabajo en los próximos días, avisaremos públicamente al público para que asista. Advertimos que esta organización de reciente creación no tolerará intromisión política de ninguna persona, ya que la intensión es acelerar la ayuda que podamos brindar a estos niños y a sus familiares que están siendo deportados. De lo que sabemos es, que de inmediato hay una campaña nacional para levantar conciencia sobre el maltrato a los niños que están “enjaulados”, cosa que jamás debió haber sucedido. La actitud del presidente Trump es deplorable, inaceptable y perjudicial para la salud mental y física de los niños y familiares involucrados. Demás está decir que exigimos a Casa Blanca un detente en esta acción catalogada mundialmente como discriminación, segregación, marginación, nazismo, fascismo y una burla del Gobierno Americano usando como señuelo a niños inocentes, cuyo único pecado es ser hijo de un hispano”, terminó diciendo Nazario.

