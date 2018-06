Secretaria de Seguridad Nacional recibe protesta mientras cenaba

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, fue sorprendida con una manifestación en su contra por la política de los Estados Unidos de separar a los padres inmigrantes de sus hijos, mientras cenaba en un restaurante.

“Si los niños no pueden comer en paz, tú no puedes comer en paz” le gritaban los manifestantes dentro del establecimiento a la funcionaria pública estadounidense.

La administración de Donald Trump a sido criticada recientemente por líderes del partido Demócrata, inclusive hasta del partido Republicano, por el manejo de menores que llegan al país junto a sus familiares en busca de refugio político.

El video fue publicado en la cuenta de Twitter de Rob Bennett.

homeland security secretary kirstjen nielsen DID NOT enjoy her dinner tonight. pic.twitter.com/387KweXmNd

— Rob Bennett (@rob_bennett) June 20, 2018