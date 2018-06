¿Dónde están las hojas de asistencia del hijo de Norma Burgos?

No aparecen las hojas de asistencia sin ponchar del hijo de Norma Burgos, Roberto Benítez, quien labora como director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por eso ayer llegaron hasta las inmediaciones de la agencia un grupo de agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en su búsqueda.

Así lo indicaron a Metro Adrián González, comisionado electoral alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Miguel Ríos, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), quienes advirtieron que dichos documentos estaban en manos de una funcionaria de la Oficina de Recursos Humanos de la comisión que pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El director de Recursos Humanos pertenece al Partido Popular y se tiene conocimiento de que la presidenta interina, cuando cesó sus funciones, le entregó a la representante del PNP las copias y los originales, ahora están en la búsqueda de esos originales, hay que ver dónde están esos originales”, comentó Miguel Ríos, comisionado electoral del PPD.

González, por su parte, coincidió con las expresiones de Ríos: “las hojas de asistencia originales son las que no aparecen”.

Benítez, quien labora en la CEE desde el cuatrienio pasado, presuntamente cobró por horas de trabajo que no ponchó en más de una ocasión. Algunas de estas hojas de asistencia las rellenó como un “olvido involuntario” y otras como “trabajo remoto”.

A diferencia de los comisionados, Nicolás Gautier, presidente interino de la CEE, dijo a los medios que no se entregaron las hojas originales porque “le pertenecen a la agencia, se sacan fotocopias y se entregan copias certificadas”. Agregó que hoy estarían entregando al NIE los documentos originales.

El 20 de marzo pasado, este medio reportó en exclusiva que Gautier había cursado una carta el 14 del mismo mes al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitando que la expresidenta de la CEE, María Dolores Santiago, cooperara con una auditoría interna sobre las hojas de asistencia de Benítez. Y es que, presuntamente, se desconocía el paradero de las mismas.

De hecho, otra misiva que este diario tiene en su poder, con fecha del 2 de febrero y firmada por Gloria Jiménez, subdirectora de Recursos Humanos, dice que Santiago retuvo las hojas de asistencia originales de Benítez Burgos y que no las había entregado.

"Al presente no tengo conocimiento de que las hojas de asistencia originales hayan sido certificadas por la Sra. Santiago Rodríguez como supervisora inmediata del Sr. Benítez Burgos. Tampoco tengo conocimiento de que hayan sido entregados tales documentos de asistencia a la Oficina de Recursos Humanos de la CEE para proceder con los ajustes a las licencias aplicables solicitadas por el Sr. Benítez Burgos", indicó Jiménez en aquel momento.

No deja entrar al NIE

Hoy, una vez los agentes del NIE llegaron a las inmediaciones de la CEE, personas de la agencia dijo a los medios que la secretaria de Benítez, bajo órdenes de este, no permitió a los funcionarios entrar a su oficina.

Los agentes, según supo Metro, acudieron al Tribunal paras obtener una orden que les permitiera entrar a dicho espacio, pero al cierre de esta edición no tuvimos más información sobre el asunto.

Dejan sin amonestar al hijo de Norma

Aun cuando se probó –según Gautier– que el hijo de Norma cobró horas que no ponchó, no pudo amonestarlo como su jefe inmediato, porque los reglamentos de la CEE no contemplan consecuencias para dichas acciones.

“No existía ninguna penalidad en relación a esa condición, yo me veía impedido de imponerle una”, indicó el actual presidente interino, quien añadió que le cursó una carta “calientita” a Benítez por sus acciones, pero que el director de OSIPE nunca le contestó.

