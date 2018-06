Comisionada Residente envía emotiva felicitación a Trump por su cumpleaños

La comisionada residente Jenniffer González Colón felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por su cumpleaños número 72, a la vez agradeció "por su dedicación a hacer a América grandioso otra vez y su compromiso con los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico".

"Feliz cumpleaños @realDonaldTrump Gracias por su valiente liderazgo y dedicación para hacer que America vuelva a ser grandioso. Gracias también por su compromiso con los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Mucho se ha hecho, pero se necesita más, y contamos con su apoyo continuo para terminar el trabajo", escribió González Colón a Trump través de cuenta oficial de Twitter .

Sin embargo, esta semana el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz criticó la respuesta del gobierno de Trump con Puerto Rico tras el huracán María. "La evaluación que yo le hago al gobierno del presidente Trump es deficiente porque debió ser más rápido, debió ser más diligente. Él y todas las agencias y organizaciones del Gobierno de Estados Unidos que vinieron a dar servicio a Puerto Rico".

Otra que ha criticado la gestión de Trump y su gobierno ha sido alcaldesa de San Juan Carmen Yulín.

Happy Birthday @realDonaldTrump Thank you for your bold leadership and dedication to making America great again. Thank you also for your commitment to the American citizens of PR . Much has been done, but more is needed, and we count on your continued support to finish the job. pic.twitter.com/hRLLxvYKz5

