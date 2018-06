Abby Huntsman, la presentadora de Fox News que llamó "dictador" a Donald Trump

Abby Huntsman, presentadora de Fox News, no sabía que un error de ella provocaría que las redes estallen. La hija del embajador de EE.UU. en Rusia, Jon Huntsman,llamó "dictador" al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Esto ocurrió durante la emisión del programa 'Fox & Friends' de este domingo y allí Abby Huntsman se refirió como una "reunión de dos dictadores" a la cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur.

Fox & Friends accidentally said this about the Singapore summit: "regardless of what happens in that meeting between the two dictators."

This gaffe is probably the most honest thing ever said in the program's history. pic.twitter.com/eooBanu9b2

— Adam Best (@adamcbest) June 10, 2018