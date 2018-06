Protestan por muertes tras huracán en Parada Puertorriqueña

Múltiples protestas por la controversia del número de muertes tras el huracán María, se han registrado en la Parada Puertorriqueña de Nueva York.

Carteles, números gigantes y pancartas, son parte de lo que los presentes cargan con el número 4,645, ofrecido por la Universidad Harvard, que realizó un estudio que concluye que podrían ser como mínimo esa cantidad de fallecidos.

Esto, en momentos en que la cifra oficial del gobierno se mantiene en 64.

We’re here calling for a public and citizen’s audit of the debt and an accounting for the thousands of Puerto Ricans who died from government neglect. We’re here to call an end to policies of austerity that are literally killing people. #AuditoríaYa #PuertoRicanDayParade pic.twitter.com/uibSAKaznS

— Natasha Lycia Bannan (@lyciaora) 10 de junio de 2018