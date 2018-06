Destacan erróneamente como orgullo boricua a estrella porno

Como si las personas no leyeran lo que comparten, varias personas en las redes sociales levantaron bandera sobre una información errónea que se está compartiendo en torno a una estrella de vídeos pornográficos, Johnny Sins, que se está destacando como si fuera un orgullo boricua.

Además, la persona que aparece en la publicación se está mostrando como si fuera el profesor puertorriqueño que impulsó la investigación que hizo la Universidad de Harvard sobre las muertes provocadas por el huracán María.

El mensaje falso que se está compartiendo lee como sigue:

"Él es el profesor boricua de Harvard, Marco André Gierbolini. Fue quien tomó la iniciativa de hacer el estudio de muertos en Puerto Rico, después del huracán María. Contra viento y marea, le exigió al gobierno de su país, que le dieran información para tener un número más preciso, información que la administración Rosselló le negó. Además, gracias a su acción con empresas privadas y comunidad latina en los Estados Unidos, envió cinco vagones llenos de artículos de primera necesidad (uno de ellos repleto de plantas eléctricas), dos semanas después del huracán. Pero como no es un puertorriqueño que canta reguetón o trap, ni rompe récords de “vistas” en YouTube, nadie comparte su logro. Mis respetos para este orgullo boricua. #4645 (sic)".

Se trata, pues, no de un supuesto profesor Gierbolini, sino del famoso actor porno Johnny Sins.

En una de las publicaciones, también, se criticó que hubo muchas "doñitas" que compartieron la información. Ginnie Muñoz, quien se identificó como una de esas "doñitas", respondió diciendo que no deberían burlarse de ellas. "El que haya hijos que sus madres no sean muy “doñitas” y se burlen de los que no reconocemos a los actores porno, me tiene sin cuidado porque obviamente ni ellos ni sus madres merecen mi respeto. […]

Otra mujer, identificada como Remy Ruiz, también se molestó con ella misma al preguntarse que fue "LA

La información ha sido compartida en muchas páginas y grupos de las redes sociales.

Finalmente, Deborah Debbie vaciló con el tema al relatar que compartió la información y su hijo la llamó para alertarla. " Y yo dije : ahhhh el que tiene eso bien largo y gordo y hace un sexo oral de la mentira (sic)".