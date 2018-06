Ganadora de lotería en Jamaica oculta su rostro al reclamar dinero

Como medida de seguridad, la ganadora de un lotería en Jamaica cubrió su rostro de una curiosa forma al momento de cobrar todo el dinero que se había ganado.

Entró a recoger su dinero con una máscara del emoji del guiño.

Junto con los ejecutivos de la lotería Super Lotto, la mujer identificada solo como N. Gray reclamó su premio de 180.9 millones de dólares jamaiquinos (poco más de un millón de dólares).

Today we are in the presence of Jamaica's newest #SuperMillionaire. N.Gray! pic.twitter.com/dSfn6ImaRY — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) June 5, 2018

La foto del cómico momento se ha compartido ampliamente por las redes sociales, reuniendo ya más de 900 personas que le han dado "like" en Twitter.

N. Gray es la segunda ciudadana jamaiquina que gana la Super Lotto, un juego del cual otros países caribeños participan.

"Estoy eufórica porque me estaba ahogando en deudas. Empecé a comprar [boletos de] Super Lotto en enero […] Ahora que gané quiero liquidar mi deuda, invertir y quiero viajar. Me gustaría construir un centro comunitario para los jóvenes en mi comunidad para que puedan participar en algo productivo; en algún lugar donde pueden practicar tecnología de la información", le dijo la mujer al medio The Gleaner.

Mientras, de acuerdo con otro medio, Jamaica Star, desde que la Super Lotto la costumbre de los ganadores ha sido proteger su identidad de las personas para evitar que, más adelante, sepan quiénes son y les roben el dinero, según dijo Simone Clarke-Cooper, portavoz de la compañía de la lotería.

En febrero del año pasado, como si fuera poco, la persona que ganó $560 millones en la lotería de Estados Unidos acudió a la corte para pedir mantenerse anónima a la hora de cobrar el premio.

Cómo afecta a tu economía que tu vecino gane la lotería

El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, junto a la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y la Universidad de Alberta, en Canadá, recientemente realizaron un informe llamado ¿Los ingresos relativos de los pares causan angustia financiera? El caso de los ganadores de la lotería y las bancarrotas de sus vecinos en el cual encontraron que tu cuenta bancaria se afectará rápidamente que tu vecino cobre el dinero.

Los investigadores cruzaron una lista de personas que habían obtenido más de 1,000 dólares canadienses ($778) y los datos financieros de quienes tenían el mismo código postal (un promedio de trece viviendas) en una provincia de Canadá que no identificaron como parte del acuerdo para poder utilizar información tan delicada.

El resultado fue que, cuando alguien resulta agraciado con la lotería, sus vecinos se vuelven más propensos a asumir riesgos financieros, comprar productos ostentosos que indiquen cierto estatus y, como consecuencia, pedir préstamos para poder pagarlos.

Mientras más grande sea la cantidad a la que asciende el premio, más declaraciones de bancarrota se registran en el barrio, según este informe.