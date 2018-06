Pulseo entre funcionarios y la Junta por la Ley 80

La derogación de la Ley 80, acordada entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF), ha provocado un pulseo entre funcionarios de Gobierno y legisladores, quienes discutieron sus opciones ayer en una vista pública, mientras que el ente creado por la Ley Promesa advirtió sobre las consecuencias de no eliminar por completo el estatuto.

“El entendimiento al que se llegó con la Junta de Supervisión con relación a la derogación de la Ley 80 para todos los empleados, actuales y futuros ayudará a la Junta y al Gobierno de Puerto Rico a implementar efectivamente el plan fiscal sin tener que gastar tiempo y recursos en una costosa litigación acerca de la implementación y ejecución de ciertas iniciativas fiscales y económicas requeridas por PROMESA”, indicó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, en la carta dirigida al representante y presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro.

Ante la advertencia, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, catalogó de amenaza la misiva de la Junta. “La carta que hoy envía la JCF a la Cámara de Representantes sobre la derogación de la Ley 80 es una amenaza a la Asamblea Legislativa”, opinó. “Sr. Carrión III y Sra. Jaresko, hagan lo que estimen que puedan hacer, NOSOTROS TAMBIÉN LO HAREMOS. Se le ha dado mucha vuelta a esto. Actúen y todo el mundo se atiene a las consecuencias. Ustedes también”, refutó Rivera Schatz en su página de Facebook.

Secretario del Trabajo: “La ley 80 es la menos que protege a los empleados”

Durante la mencionada vista pública, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra, defendió la derogación de la Ley 80, que establece protecciones a los empleados en caso de despido injustificado. “La ley 80 es la menos que protege a los empleados”, aseguró el titular del Trabajo, quien fue cuestionado y refutado por múltiples legisladores.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, cuestionó a Saavedra sobre cuándo un empleado tendría la permanencia en su trabajo si de deroga la ley.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, se mostró en contra de lo aprobado por el Senado la semana pasada, que propuso que la derogación sea prospectiva, y solo aplique a los nuevos empleados. La titular de Justicia comentó que no sería un trato igual que algunos empleados tuvieran la Ley 80 y otros no, pues no deben tener un trato distinto.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, aseguró que, si no se derogase la Ley, se tendrá que aprobar un nuevo plan fiscal con más recortes para los ciudadanos.

Advertencias de la JCF si no se deroga la Ley 80

• Revertir el plan fiscal que se aprobó en abril

• Eliminar el bono de Navidad

• Eliminar la asignación de $25 millones para el fondo de becas para la Universidad de Puerto Rico

• Eliminar la asignación anual de $50 millones para iniciativas de desarrollo económico en los municipios

• Eliminación del fondo multianual de $345 millones solicitado por el Gobierno