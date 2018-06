Piden reparación inmediata de los adoquines en Viejo San Juan

Para mejorar las condiciones de deterioro y abandono que tiene el Viejo San Juan, el representante penepé Eddie Charbonier Chinea pidió hoy a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto que atienda con carácter inmediato el problema con los adoquines de las calles.

Las expresiones del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) surgen luego de sostener una serie de reuniones con residentes y comerciantes de la Ciudad Amurallada, así como visitantes a la zona histórica.

“El Viejo San Juan es una de las principales atracciones para el turista que nos visita en Puerto Rico. Sin embargo, la falta de mantenimiento y el disloque histórico en la colocación de nuevos adoquines en muchas de sus calles ha hecho que la experiencia de muchos visitantes no fuera tan placentera como podría serlo […] Por eso hago un llamado urgente a la alcaldesa para que tome cartas en el asunto inmediatamente", solicitó el legislador en un comunicado de prensa.

"Voy mas allá, caminar por las calles del Viejo San Juan es una odisea ahora mismo por la falta de coordinación en los trabajos de reparación e instalación de adoquines", señaló Charbonier Chinea.

“Los residentes, comerciantes, turistas del exterior y visitantes locales ya no aguantan más. Muchas de las calles están casi cerradas por la falta de acción del municipio al colocar nuevos adoquines. En febrero pasado, la administración municipal anunció que la intersección de la calle Luna con la calle San Justo estaría cerrada al tránsito por 'varias semanas' debido a los trabajos con los adoquines. Pero ahora, cualquiera que pasa por ahí y mira los adoquines se da cuenta que los pocos que sí están colocados se encuentran de una manera que no es la adecuada. Esa área, así como otras calles en el Viejo San Juan, sencillamente no están aptas. Por eso nuestro llamado de urgencia", agregó Charbonier Chinea.

Recomendado: Reanudan trabajos de instalación de adoquines en Viejo San Juan

El representante estadista indicó que, si la administración de Cruz Soto —la cual lleva ya sobre seis años en la casa alcaldía— no puede realizar los trabajos con los adoquines, entonces el momento llegó para que el gobierno central asuma las riendas de la obra.

“Tenemos que resolverle a la gente. Si el Municipio no puede por cualquier razón, que nos lo informe y nosotros actuamos. Pero como está la situación es insostenible. Algo se tiene que hacer. Espero que esta misma semana tengamos una respuesta de la Alcaldesa sobre este pedido, que no es únicamente mío, pero de los residentes y visitantes a nuestra ciudad capital”, finalizó diciendo el representante por el Distrito #1.