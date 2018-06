Marchan para reafirmar que el amor es de todos

Personas de diferentes partes de la isla se congregaron hoy en el Parque del Indio en Condado para marchar una vez más por los derechos de la comunidad LGBTT.

Convocados por el Colectivo Orgullo Arcoíris, grupos de diversos sectores cívicos, religiosos, de derechos humanos y partidos políticos han dicho presente en la actividad que llegará al Parque del Tercer Milenio en el Escambrón.

Ataviados con camisetas, pañuelos y gorras con los colores alusivos al arcoíris, los presentes buscan alzar la voz con el lema “Un Puerto Rico de equidad y respeto a la diversidad y los derechos humanos”.



Además, diversas personalidades se han unido a la celebración, con mensajes en sus redes sociales.

Today is the Pride Parade in SJ. Let’s celebrate the diversity & love in our lives. Here are the @Twins caps honoring the LGBTT community. pic.twitter.com/ZKk92GDs0x

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 3 de junio de 2018