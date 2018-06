Yulín dejará banderas de San Juan a media asta por fallecidos a causa del huracán María

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció que las banderas de las facilidades municipales en San Juan permanecerán a media asta hasta nuevo aviso, en solidaridad con los que aún no tienen energía eléctrica y en recordación a los fallecidos a consecuencia del Huracán María.

En días recientes, la controversia por las personas fallecidas por razón del ciclón que tocó tierra boricua en septiembre pasado regresó a la luz pública. Y es que, según estudio de la Universidad de Harvard, publicado en el New England Journal of Medicine, hasta unas 4,645 ciudadanos pudieron haber muerto durante el temporal, por efectos directos o indirectos.

“Después del Huracán María, las banderas en las instalaciones del Municipio de San Juan habían estado a media asta mientras hubiera puertorriqueños y puertorriqueñas sin el servicio de energía eléctrica. Desde hoy, las banderas del Municipio de San Juan estarán a media asta por los que no tienen luz y por los que debido a la negligencia del gobierno federal no verán la luz del día. Cada boricua de la manera que entienda debe honrar la vida de aquellos que ya no están”, soltó a través de un comunicado de prensa la ejecutiva municipal.

Sobre el acto de recordación que ahora mismo ocurre frente al Capitolio, donde ciudadanos han colocado miles de zapatos para honrar la memoria de quienes perecieron durante María, la alcaldesa mencionó que es un acto para “sanar”.

“Las imágenes de los zapatos frente al Capitolio son una forma digna de comenzar ese duelo nacional para que, como pueblo, podamos sanar las heridas dejadas por la negligencia y el silencio desgarrador que nos arrebató a cientos, a miles. Sus vidas deben servir de inspiración para que tomemos las lecciones dolorosas y no permitamos que ni un boricua más muera por falta de acceso a servicios esenciales como electricidad, acceso a cuidado médico y comida. El dolor debe fortalecernos para encarar la dura verdad la negligencia, la burocracia, la ineficiencia y el silencio fueron la causa de la muerte de nuestros compatriotas”, destacó en un comunicado de prensa.

