Rezagados los pequeños y medianos negocios en uso de servicios en nube

Los pequeños y medianos negocios de Puerto Rico están rezagados en cuando a los usos que le pueden dar al almacenamiento de su información en la nube, opinó Charles Arizmendi, director de Mercadeo de Producto de Microsoft Azure.

"El tema puntual de que viene la temporada de huracanes, y estos 5,000 pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico que, no perdieron sus negocios pero se vieron severamente afectados, algunos de ellos perdieron datos y como no los han podido recuperar no han hecho sus impuestos", expuso Arizmendi, quien explicó que entre los beneficios de almacenar los datos en la nube están la seguridad de los mismos.

De igual forma, el ejecutivo de Microsoft mencionó que con esa alternativa pueden tener un centro de almacenamiento alterno. "Hoy se puede acceder a la nube desde el teléfono", expuso Arizmendi, quien manifestó que grandes empresas han comenzado a migrar sus datos de sus sistemas a la nube, hecho que les puede ahorrar a las aseguradoras entre otras compañías millones de dólares.

"Obviamente los clientes grandes tienen sus estrategias, los bancos, etcétera, pero en general las pequeñas y medianas empresas no", precisó sobre el estado de este tipo de empresas pequeñas y medianas locales.