Reclaman transparencia ante los muertos por María

Ocho meses después del paso del huracán María sobre Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz de publicar una cifra oficial sobre las muertes relacionadas directa o indirectamente con el fenómeno atmosférico, que refleje algo de lo recogido en la publicación de diversos estudios e investigaciones sobre el particular.

El último de ellos fue publicado ayer, por la Universidad de Harvard. La investigación, en su conclusión, estimó en 4,645 el número de muertos como resultado del huracán María y su devastación en la isla, lo que eleva el número hasta 5,740 al considerar a las personas que vivían solas y murieron por causa del huracán. Pero llevar a cabo estudios como este sería innecesario si el Registro Demográfico del Gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, decidiera publicar la información detallada relacionada con las muertes en la isla tras el paso del huracán hasta el presente, argumentó la demógrafa Nancy Vega Ramos.

“Desgraciadamente, no sé por qué, el Gobierno no da los números que tiene en el registro. Tal vez, no los tenga completos en el sentido de las causas de muerte, porque hay que investigarlas, pero el número de casos el Registro Demográfico los tiene”, sostuvo la también exdirectora del Registro. “En Puerto Rico, no se entierra sin permiso, no se crema sin permiso. Hay leyes que ordenan”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló afirmó ayer que le daba la “bienvenida” a la investigación y que “nosotros, desde el principio, dijimos que ese número iba a subir”. Agregó que el número del Gobierno, que destaca solo 64 muertes, fue producto “del protocolo que nosotros teníamos, y por eso, es que habíamos invitado y hecho la iniciativa de tener a George Washington [University] a hacer un estudio independiente”.

Atribuyó las fallas en el protocolo del Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Pública para contabilizar las muertes a la falta de comunicaciones, visibilidad en los registros demográficos y los “pocos” datos que tenían.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, cuestionó, sin embargo, la rigurosidad del estudio de Harvard, basado en encuestas.

“El estudio, aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta. No es a base de datos científicos. El de George Washington [University] viene con una metodología distinta. En algún momento dado, estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlos. Pero una encuesta no es lo mismo que una base científica”, sostuvo el funcionario.

No obstante, los expertos en el tema defendieron el carácter científico del proyecto.

“Por todos lados donde lo mires, es un estudio que cumple con las características de calidad, transparencia y ética requeridas para pensar que tiene validez y que es bueno”, afirmó el demógrafo Alexis Santos, quien publicó en noviembre, junto con un colega, su propia investigación sobre la cifra de muertes por el huracán en Puerto Rico.

El también profesor asistente de la Universidad del Estado de Pensilvania planteó que tuvo la oportunidad de “leer el estudio, y de acuerdo con la descripción y el calibre de los investigadores que publicaron el estudio, de la institución y de la revista que lo publica, son demasiados elementos que garantizan que el estudio es de calidad”.

Santos señaló que uno de los grandes problemas para lograr un consenso en las cifras es, precisamente, que el Registro Demográfico no ha compartido la información que tiene en su poder. “Como no comparten los datos, hay que hacer ese tipo de encuestas y llegar a los datos por otros medios”.

En ese sentido, exhortó a las autoridades pertinentes a compartir los datos “para que puedan llegar a un consenso entre las diversas personas que estamos interesadas en el tema. Nuestro objetivo es ayudar”.

Cronología sobre muertes en P. R. relacionadas con el paso del huracán María:

• 20 de septiembre de 2017: El huracán María impacta a Puerto Rico con vientos sostenidos de 155 mph.

• 10 de octubre de 2017: El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, afirma que cifra oficial se coloca en 43 muertos.

• 14 de octubre de 2017: El gobernador Ricardo Rosselló afirma que la cifra oficial de muertes es de 48 víctimas.

• 21 de noviembre de 2017: La cadena de televisión CNN realiza una investigación que coloca la cifra de muertos en 499, considerando solamente el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre.

• 7 de diciembre de 2017: El CPI publica investigación con, al menos, 985 muertes por el huracán María.

• 9 de diciembre de 2017: El Departamento de Seguridad Pública confirma 64 muertes en la cifra oficial.

• 9 de diciembre de 2017: El mismo día, The New York Times publica investigación que coloca la cifra de muertes en, al menos, 1,052.

• 18 de diciembre de 2017: El gobernador Rosselló ordena al Registro Demográfico y al Departamento de Seguridad Pública revisar todas las muertes reportadas desde el azote del huracán María, casi tres meses después del huracán.

• 22 de febrero de 2018: El gobernador Rosselló anuncia que la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, de la Universidad de George Washington tendrá a su cargo el estudio para revisar las muertes asociadas al huracán María.

• 22 de mayo de 2018: George Washington University debía entregar informe preliminar de muertes, aunque la información no se ha publicado.

• 29 de mayo de 2018 – Harvard publica estudio que coloca en, al menos, 4,645 el estimado de muertes por María, aunque establece que la estimación final llegaría hasta 5,740.

Ronald Ávila colaboró en esta historia