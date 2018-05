Carmen Yulín llama la atención con esta peculiar gorra

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, colgó una imagen en sus redes sociales, donde aparece con una gorra que tiene bordado el número de muertos que reportó ayer, martes, un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el cual reflejó que 4,645 personas fallecieron como resultado del huracán María.

Never forgotten! Never again! pic.twitter.com/9vym7egCid — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) May 30, 2018

"Never forgotten! Never again!" (sic.), escribió la alcaldesa capitalina junto a la dicha imagen.

A días del azote de María, Cruz Soto apareció en una entrevista con un medio estadounidense con una camisa que leía la palabra "Nasty". Esto como protesta tras las expresiones hechas por el presidente Trump sobre la reconstrucción de la isla.

Al menos 4,645 personas murieron como resultado del huracán María y su devastación en Puerto Rico el año pasado, según un nuevo estudio de Harvard divulgado, una estimación que supera de forma dramática la cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno, que solo llega hasta 64.

De acuerdo a una publicación del periódico The Washington Post, el estudio publicado en el New England Journal of Medicine, estableció que la interrupción del cuidado de la salud de los ancianos y la pérdida de los servicios públicos básicos para los enfermos crónicos tuvieron un impacto significativo en todo el territorio estadounidense.

