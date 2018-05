Piden renuncia de Pesquera tras estudio que detalla más de 4,000 muertes por María

Ante la publicación de un estudio realizado por la Universidad de Harvard, en el que se revela que 4,645 personas perdieron su vida como consecuencia del paso del huracán María, el portavoz alterno de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, exigió la renuncia del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, y del Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

“Este estudio es revelador y desenmascara la irresponsabilidad y la mentira que por tantos meses escuchamos del secretario Pesquera, quien intentó minimizar el impacto del huracán María en la Isla. Puerto Rico no puede tener ni un minuto más a una persona como Pesquera a cargo de la seguridad. El gobernador Ricardo Rosselló, quien en todo momento ha respaldado las acciones de Pesquera, debe aceptar lo que pasó tras el huracán María, reconocer que hubo miles de muertes, y solicitar la renuncia de Pesquera”, sentenció Cruz Burgos.

Agregó que “los resultados que se dan a conocer en la prestigiosa publicación New England Journal of Medicine de un estudio sobre el índice de mortandad en Puerto Rico a consecuencia del paso del huracán María no sólo son aterradores, sino que denotan y desenmascaran la incapacidad y el descaro en mentir y ocultar la realidad de parte del gobernador Ricardo Rosselló y del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera”.

Te podría interesar:

Metro Puerto Rico Así reporta el mundo estudio sobre muertes tras el huracán María en Puerto Rico Medios globales reseñan con jerarquía el estudio de la Universidad de Harvard que revela sobre 4,000 muertes en Puerto Rico asociadas al azote del huracán María

Consignó que, según el estudio, la tasa de mortandad entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, fue estimada en 14.3 por cada 1,000 habitantes, con una confiabilidad del 95%.

“Esto implica un aumento del 62% en la tasa de mortandad para ese período post huracán María en comparación con la tasa de mortandad para el mismo periodo de tiempo en el año 2016”, apuntó Cruz Burgos.

A su vez, advirtió que el estudio “sólo incluye los datos desde septiembre hasta el 31 de diciembre, ya que el gobierno dejó de compartir información sobre mortandad en esa fecha. Asimismo, se establece en el estudio que requerimientos de información sobre mortandad después del 31 de diciembre de 2017, fueron denegados”.

Para el político, “este hecho apunta a un patrón claro de ocultar información que viabilice al país conocer la verdad de la incapacidad de la administración Rosselló. El distrito que represento aún tiene condiciones que se prestan para que estos número aumenten, ya que el estudio establece que uno de los factores predominantes en el dramático aumento de la tasa de mortandad post huracán, lo fue la ausencia de servicios médicos o de acceso a los mismos”.

En opinión del legislador, “tras la publicación de este estudio, el gobernador le debe una explicación honesta al país, que debe venir acompañada de los despidos del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. El estudio concluye que la tasa real de mortandad en Puerto Rico tras el paso del huracán María fue 70 veces mayor a la cantidad que ha sido divulgada y defendida por el gobernador Rosselló y el secretario Pesquera.

Te podría interesar:

Metro Puerto Rico Pesquera sobre estudio de Harvard: "No es a base de datos científicos" No obstante, el secretario de Seguridad Pública aceptó que no ha leído la publicación que adjudica unas 4,645 muertes producto del huracán María, frente a las 64 del Gobierno

“Estamos aun en la espera del resultado del estudio encomendado por el gobierno, que ya solicitó una prórroga para entregar sus resultados y del que no podemos olvidar los cuestionamientos hechos a la contratación de una entidad universitaria con la que se ha vinculado al padre del gobernador.

Sin embargo, al evaluar la metodología utilizada en el estudio del que se da cuenta hoy y sus conclusiones, no se puede esperar más que una rectificación por parte del gobernador. Es hora que de comiencen a decir y revelar la verdad. No pueden seguir mintiendo, ni tratando de ocultar lo que todos sospechábamos y ahora confirmamos, que lamentablemente fueron miles los que perdieron su vida”, afirmó Cruz Burgos

Notas relacionadas:

Más de 4,000 muertes tras el paso de María, según Harvard