Falta de receso académico merma asamblea en UPR Río Piedras

Un total de 174 fue el número de estudiantes registrados en la asamblea protesta, celebrada hoy por el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ante la negativa de la Rectoría de conceder el receso académico.

En una hora de duración, entre 12:30 y 1:30 de la tarde, los universitarios plantearon preocupaciones respecto a conocer en qué estatus estaban los reclamos de acoso sexual en el Recinto, el cierre de Torre Norte, asuntos de la comunidad transgénero y el presupuesto de la administración. Esto en seguimiento a lo discutido en la pasada asamblea del 3 de mayo.

En medio de los trabajos que se tornaron informativos, la estudiante Thaliangely Torres cuestionó la labor de los miembros del Consejo de Estudiantes sobre por qué no se celebró la asamblea la pasada semana, fecha solicitada bajo la asamblea pasada, incluso, los responsabilizó de la poca participación en este encuentro.

Sobre el particular, el presidente interino del Consejo, Gabriel Negrón Meléndez, explicó que la fecha se aplazó luego de que no pudieran conseguir disponibilidad en el Coliseo Roberto Clemente, lugar donde realizan las asambleas ya que otros lugares como el Teatro no están en condiciones desde el huracán María. No obstante, después de recibir la confirmación del Coliseo para hoy, tuvieron rechazo de Rectoría.

“El rector no contestó a lo que son los medios de normativa y el rector no estaba dispuesto a discutir este asunto mediante llamadas”, explicó a Metro el presidente interino del cuerpo estudiantil al abundar que “procedemos a reunirnos con el rector y en la reunión con el rector lo que dejó claro es que iba a ser intransigente. Lo que percibimos por parte de la administración es que están tratando de establecer un precedente de que es la administración universitaria la que hace oficial y le da legitimidad a la asamblea de estudiantes”.

Según Negrón Meléndez, la voluntad de los estudiantes era celebrar una segunda asamblea previo a finalizar el trimestre académico que termina a mediados de junio.

Criticó que la administración universitaria no desembolsó fondos para la celebración de la asamblea que tuvo por cuórum hasta 174 estudiantes, lo que lo convirtió en una informativa ya que no lograron alcanzar el requerimiento de sobre mil alumnos.

