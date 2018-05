Advertencia de inundaciones para varios municipios de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología emitió esta tarde una advertencias de inundaciones para el área metro y el oeste de isla hasta las 5:00 de la tarde.

Según el SNM, los municipios en dónde se registrará actividad de lluvias son: San Juan, Guaynabo, Dorado, Bayamón, Toa Baja, Cataño, Toa Alta. Mientras en el área oeste: Mayagüez, Las Marias, Añasco, Rincón, San Sebastián, Lares, Maricao, Utuado, Adjuntas y Moca.

Se exhorta a los ciudadanos a tener precaución en las carreteras de dichos pueblos, así como en zonas inundables y propensas a deslizamiento de terrenos.

Flood advisories in effect for San Juan metro area and western PR until 5:00 pm. Advertencias de inundaciones en efecto para el área metro de San Juan y oeste de PR hasta las 5:00 pm. #prwx pic.twitter.com/DKiZbpDTjU

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 29, 2018