La tormenta Alberto azota al noroeste de Florida

La tormenta subtropical Alberto tocó tierra el lunes en el noroeste de Florida, azotando las playas de arena blanca con vientos tempestuosos y lluvias punzantes que mantuvieron alejadas a las multitudes que suelen llenarlas en el feriado del Día de los Caídos en Guerras.

Los meteorólogos advirtieron que los aguaceros, las inundaciones repentinas y las marejadas son las mayores amenazas luego de que el centro irregular de Alberto tocó tierra cerca de Laguna Beach en el extremo noroccidental de Florida. Es posible que también se produzcan algunos tornados breves en gran parte del estado, así como en partes de Georgia, Carolina del Sur y Alabama.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó a las 5 de la tarde, hora del Este, que el centro de Alberto se ubicaba a unos 15 millas al oeste-noroeste de Panama City, Florida. Con vientos sostenidos máximos 45 mph, Alberto se desplazaba hacia el norte a 9 mph.

Las tempestuosas condiciones atmosféricas estaban generando grandes olas en la región este y norte del Golfo de México, y las autoridades les advirtieron a los nadadores que se mantuvieran fuera del agua debido a las peligrosas corrientes y el oleaje.

Entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia podrían caer sobre el extremo noroccidental de Florida, el este y el centro de Alabama y el oeste de Georgia antes de que la tormenta se marche. Es posible que también haya aguaceros aislados de 304 milímetros (12 pulgadas) cuando Alberto se desplace tierra adentro, con la amenaza de generar lluvias intensas en el sureste del país en las próximas horas y días.

Se prevé que la tormenta se debilite durante su avance sobre tierra firme.

Check this out… Alberto whipped up a mini-vortex today at the Shores of Panama resort in Panama City Beach. Basically a waterspout over a pool… video from Justin Ray Parker pic.twitter.com/ELSH7gfnik

— James Spann (@spann) May 28, 2018