Alberto podría intensificarse durante su paso por el Golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la tormenta Alberto mantiene vientos de 40mph y podría intensificarse tras su paso por el Golfo de México.

Por tal razón, el gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el sábado estado de emergencia a los 67 condados de Florida.

"Al tiempo que continuamos monitorizando el avance de la tormenta subtropical Alberto hacia Florida, es críticamente importante que todos los condados tengan cada recurso disponible para mantener a las familias seguras y prepararse para lluvias torrenciales e inundaciones", dijo Scott.

This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD

— Rick Scott (@FLGovScott) May 26, 2018