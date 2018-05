Punto por Punto: Alejandro García Padilla "Me sigue valiendo"

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla habló Punto por Punto con Metro sobre su rol para gestar PROMESA, sus famosas expresiones como "Me Vale" y "Salvamos las Finanzas", así como sus intereses en la industria del cannabis y a quién favorece como próximo candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático.

Luego de una fallida Quiebra Criolla, usted cabildeó en el Congreso por la Ley PROMESA que hoy nos tiene con una medicina amarga de la Junta de Control Fiscal, ¿Se considera uno de los padres de PROMESA?

—La historia me dio la razón. A mi no me encanta decir ‘te lo dije’, pero te lo dije. El gobernador decía que no iba a acogerse al Título III y lo primero que hizo, en menos de 90 días luego de tomar la gobernación, es radicar Título III bajo la Ley PROMESA. PROMESA tiene dos partes, Título III y la Junta. Nosotros fuimos buscando Título III, los republicanos impusieron la Junta como condición de tener un mecanismo para reestructurar la deuda. Los que decían que iban a pagar, terminaron radicando la quiebra que da PROMESA.

Repasemos algunas citas suyas en el tiempo y nos deja saber cómo se siente hoy en relación a ellas.

“Me Vale” – Me sigue valiendo. (Las casas acreditadoras) Están totalmente desacreditadas. No les hacen caso en ninguna parte del mundo y gracias a Dios ya en Puerto Rico dejaron de hacerle caso. Ya ni los citan cuando hablan. Ellos son en parte responsables (de la crisis). Las casas acreditadoras no decían ‘mira están tomando préstamos de más’. O sea, que ellos son en parte responsables de la crisis que vivimos hoy. Por eso, me sigue valiendo lo que piensen de mi.

“Salvamos las finanzas” – Así es… y si se hubiesen seguido haciendo las medidas que estaban en el pipeline no hubiésemos llegado a donde estamos. Eran el IVA, que si la gente tuvo que radicar contribuciones en estos días, y si te sacan chavos en el cheque antes de que te den el cheque para mandárselos a Hacienda es porque no hay IVA. Si hubiera IVA, no estaríamos pagando contribuciones sobre ingresos.

“El IVU baja a 6.5 %” – No se aprobó, igual que propuse el IVA y otras cosas (¿Pero la reducción de IVU nunca llegó a la Legislatura?, Metro) Bueno… Hubo una primera propuesta…. Ehh, entonces, ehh… El tema de la Crudita 2 para ehh… sacar la deuda de Carreteras… Una deuda que cogió Fortuño en Carreteras sin fuente de repago y que no se pudo liberar. By the way, ¿el gobierno PNP ha eliminado la Crudita?

¿Dónde está el dinero de la Crudita?

—Que lo digan ellos. Lo están recaudando. Cuando yo era gobernador se utilizaba para pagar la deuda que dejó el gobierno anterior en Carreteras.

Cannabis

Cuando se señala que hay figuras muy cercanas a su administración en la industria de cannabis, ¿cuál es su reacción? Porque se señala como si fuera algo negativo, como si hubiese sido algo orquestrado…

—No hay ninguna noticia ahí, o sea, me imagino que son personas aburridas, que no tienen suficiente trabajo.

¿Usted no tiene intereses en la industria?

—Yo he trabajado muy de cerca con gente de la industria. Sí, por supuesto, tengo intereses y el país tiene intereses en la industria. Y ojalá todo el mundo pudiese participar.

¿Pero intereses profesionales?

—He tenido, he asesorado, por su puesto, no hay nada ilegal en eso.

PPD 2020

En el PPD ya se habla de candidatos a la gobernación, ¿Usted con quién simpatiza? ¿Roberto Prats, Carmen Yulín Cruz o Héctor Ferrer?

—La gente sabe a quien no favorezco.

¿A quién no favorece?

—Ya la gente sabe a quien no favorezco.

¿A Carmen Yulín Cruz?

—La gente sabe a quien no favorezco y a quien no voy a favorecer… Pero, número dos, yo soy popular y voy a hacer todo lo posible para que el Partido Popular gane las elecciones. Número tres, los populares —y este es un consejo que le doy a los populares— tenemos que tener cuidado que buscando elegir el mejor candidato de la primaria, no derrotemos el mejor candidato para la elección. Tenemos que pensar en la elección. De la misma manera que colaboro con el gobernador en todo lo que sea posible, voy a colaborar para que el Partido Popular par que un gobierno progresista, en términos liberales, vuelva a La Fortaleza.