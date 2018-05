Importadores de automóviles celebran seminario sobre el panorama económico de Puerto Rico

El Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico, celebró el segundo seminario de la serie GUIAEduca 2018, el cual se llevó a cabo el este miércoles, 23 de mayo en Vivo Beach Club.

“El primer seminario Reconsruction in Challenging Economic Times se celebró por todo lo alto en febrero de este año y en esa ocasión, contamos con la participación de Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, Michael Pierluisi, secretario de DACO, Juan Maldonado de Jesús, asesor legal de Departamento de Transportación y Obras Públicas, el economista Juan Lara y el experto en contribuciones Carlos Serrano”, explicó Ricardo M. García, presidente de la organización.

Ricardo García, presidente de GUIA y José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal.

Añadió que “ahora presentamos el Economic and Financial Outlook for Puerto Rico, y tuvimos el privilegio de contar con presentadores del calibre de José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal; Ian Carlo Serna, subsecretario de Desarrollo Económico; Zoimé Álvarez, vicepresidenta de la Asociación de Bancos y el contador público autorizado Kenneth Rivera, presidente electo de la Cámara de Comercio. El tercer seminario GUIAeduca 2018 se celebrará en agosto y contará con oradores de la envergadura como la ya acostumbrada para nuestros eventos”, concluyó.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico. Los miembros de GUIA representan 23 marcas de autos y sobre el 96% de las ventas totales de vehículos nuevos en Puerto Rico.