Llueven críticas a político republicano que dijo los boricuas no deben votar en Florida

Un candidato primarista al Congreso de Florida está bajo fuego por oponerse a que los puertorriqueños que se han mudado a Florida luego de los huracanes del 2017 puedan votar en ese estado.

John Ward, un político de nuevo cuño que aspira a una candidatua senatorial por el Partido Republicano, intentó aplacar las críticas por sus comentarios cuando dijo a la publicación Politico que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y que deberían poder registrarse para votar en Florida si deciden convertirse en residentes permanentes del estado.

Los comentarios de Ward surgieron el pasado 23 de abril en el Mount Dora Republican Club. La controversia estalló cuando un votante preguntó a él y a su oponente republicano Fred Costello, lo siguiente: "Muchos puertorriqueños se han mudado temporal o permanentemente a Florida. ¿Cómo respondes cuando dicen que necesitan más ayuda y que la ayuda a Puerto Rico no es suficiente?

“Antes que nada, no creo que se les permita registrarse para votar. Y no se me escapa que creo que el Partido Demócrata realmente espera que haya un impacto en la [inscripción] de votación en muchos condados y distritos. Y no creo que se les deba permitir“.

Ward dijo que en Puerto Rico la situación está mejorando, por lo que los boricuas relocalizados en Florida deben ser enviados nuevamente a la Isla. "Deberíamos buscar regresar a los puertorriqueños a sus hogares", dijo Ward. “No tengo problemas con la idea de que puedan venir a la parte continental de los Estados Unidos, pero creo que deberíamos proporcionar el capital y los recursos para reconstruir Puerto Rico, y que puedan volver a sus hogares, que honestamente creo que es a dónde pertenecen ".

Costello respondió: "Estoy totalmente en desacuerdo. Los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Tienen derecho a ir a cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Quiero que vengan aquí y se registren como Demócratas? Por supuesto no. Quiero que entiendan que se mudaron aquí por la oportunidad. Se mudaron a Florida porque quieren cuidar de sus familias. Y si quieren la libertad individual, la responsabilidad personal y la igualdad de oportunidades, nosotros, el Partido Republicano, debemos mostrarles por qué somos el partido al que deben acudir ".

Cuando Ward hizo los controvertibles comentarios, una mujer en el público que dijo ser abogada de ascendencia puertorriqueña expresó que “el hecho de que las personas en Puerto Rico sean ciudadanos de los Estados Unidos y se les haya prohibido votar por el presidente es uno de los problemas básicos de Puerto Rico. Estamos en un pequeño agujero allí. Se nos dice qué hacer “.

El Sexto Distrito Congresional de Florida tiene un número relativamente bajo de votantes hispanos, alrededor del 7 % del electorado, y el escaño se inclina a los republicanos. Lo tiene el representante Ron DeSantis, un republicano que se va del Congreso para postularse para gobernador. Ward y Costello se enfrentan a Michael Waltz en la primaria del Partido Republicano. Los candidatos principales demócratas: Stephen Sevigny, Nancy Soderberg y John Upchurch.

El viernes, Ward volvió a enfrentar la controversia en otra reunión republicana, en la ciudad de Deltona, donde un usuario de Facebook se preguntó cómo Ward podría ganar el voto de los puertorriqueños si no los ve como ciudadanos. El candidato respondió que sí pueden votar si establecen su residencia de forma permanente en Florida.