Exalcalde de Río Grande dice que fue a la cárcel por la traición de un amigo

El exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, expresó que el tiempo que cumplió en cárcel, por cargos de soborno, obstrucción a la justicia y tentativa de extorisón, fue por un amigo que lo traicionó.

“Estuvo dos años grabandome, grabando boberas, estaba comprando su libertad a cambio de la mía”, comentó Rivera, en entrevista radial (WMDD 1480)

El exalcalde relató que uno de los casos por lo que le radicaron cargos fue por una venta de taquillas. “Le vendí unas taquillas y me preguntó que si por eso yo estaba en nómina”, a lo que el exejecutivo municipal le respondió, “tú siempre estás en nómina”.

Además, Rivera indicó que las autoridades federales buscan casos que le den publicidad y por esa razón fue que comenzaron a “preparar al muchacho ese, al supuesto amigo mío, y estar dos años grabando las boberas que hablaba con él”.

Sobre su tiempo en la prisión, el pasado lider municipal aseguró que sufrió mucho pero fue una experiencia donde también aprendió.

Describió la misma como un túnel donde se ve una luz lejana. Sin embargo, aseguró que “desde que me arrestaron yo me hice un propósito, que los federales no me iban a sacar una lagrima, y nunca me la van a sacar”.

Rivera Correa, relató cuando pasaba sus días en el “hoyo”, un espacio dentro del centro correccional en el que estuvo en dos ocasiones y no sabía si era de día o de noche y solo podía bañarse tres veces en semana. La primera vez que estuvo en el “hoyo”, permaneció alrededor de 35 días y la segunda vez ocho, según contó el exfuncionario.