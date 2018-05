Policía insiste muchacha que no acusaron de agresión a un oficial tenía un martillo

Aunque no la acusaron en los tribunales, la acusan en las redes sociales.

La Policía de Puerto Rico emitió anoche una comunicación en sus redes sociales en la que insisten que la joven Rocío del Mar Rodríguez —a quien detuvieron, pero no acusaron finalmente por la agresión a un policía en las manifestaciones del Primero de Mayo— llevaba un martillo en su mochila. El caso que se pretendía imputar era de agresión con un martillo al policía José E. Pendragón Soto.

"La decisión del fiscal de no someter cargos contra Rocío del Mar Rodríguez responde a un asunto de ponderancia de prueba vinculante, entre otros asuntos. Sin embargo, hay unos hechos que son irrefutables: un agente fue herido con un objeto contundente y el mismo fue atendido en Centro Médico. Además a la joven Rodríguez detenida en el lugar de los hechos se le ocupó una mochila con: un martillo, un roten en fiber glass de 19 pulgadas, una resortera de madera con goma y cuero, 52 bolitas de cristal (canicas), máscaras, entre otras cosas. La Policía no tolerará violaciones a los derechos civiles y también se rige por el sistema jurídico vigente", leen las declaraciones publicadas en las cuentas de Facebook y Twitter de la Policía de Puerto Rico en voz de su comisionado interino, Henry Escalera.

El pasado viernes, los abogados Alvin Couto De Jesús y Mariana Nogales Molinelli informaron mediante comunicado de prensa que luego de acudir a una citación en el Cuartel General para atender el caso de la joven Rodríguez, las autoridades no procederían en el caso contra su representada. "El agente investigador nos indicó que luego de una extensa investigación que incluyó sobre 10 entrevistas, corroboró que Rocío no participó en la agresión al agente Pendragón. Esto confirma los testimonios de varios testigos que se acercaron a la Brigada Legal Solidaria para expresar su preocupación por las falsas imputaciones hechas contra la joven y para describir el exceso de fuerza que usaron los agentes al momento de su arresto," explicó Nogales Molinelli.

El día de los eventos, la Policía habló hasta de un agente a quien le habían lanzado ácido, pero nunca se vio imagen o reporte oficial sobre un incidente como el descrito.

Ayer, el gobernador Ricardo Rosselló —quien el Primero de Mayo visitó al oficial herido en el hospital— dijo que no conocía el detalle del caso, pero que sí era evidente que hubo una agresión a un oficial de la Uniformada y que eso era inaceptable.

“Yo lo único que sé es que fui a visitar a ese policía y estaba herido. Haya sido un martillo o un bate, lo que sea… no podemos ir a esa minucia para ver si estaba bien o no, o sea, estamos hablando de un policía que pudo haber muerto porque fue agredido. No sé quién fue y eso yo lo desconozco, eso es algo que se determina con el detalle, si imputaron a alguien que no fue, eso se dilucidará, pero alguien, alguien agredió a ese policía porque él me lo comentó y yo lo vi así. No tan solo eso, como habíamos dicho en aquel momento, un policía que ya la familia había pasado por una situación difícil perdiendo a su hija unos meses anteriormente. Así que yo no sé el detalle, pero de que el policía fue agredido, yo creo que de eso no hay duda”, dijo Rosselló ayer en una rueda de prensa al culminar el directorio del Partido Nuevo Progresista que preside.

