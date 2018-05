Jay Fonseca y Ricardo Rosselló juntos en La Perla

En el 5K de La Perla con el gobernador @RicardoRossello … me dijo que lo hizo en 23 minutos … no les digo mi tiempo pq todavía estoy caminando jaja! Ok, 52 mins ya. Venga el bullying.

A post shared by Jay Fonseca (@jayfonsecapr) on May 20, 2018 at 5:24am PDT